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Правозащитники призвали Швейцарию не возвращать «белые» активы Гульнаре Каримовой

CentralAsia (UZ) -  Узбекские правозащитники призвала власти Швейцарии отказаться от возвращения компании Гульнары Каримовой Takilant замороженных активов почти на $70 млн, следует из письма активистов.

В рамках решения Швейцарского уголовного суда от декабря 2021 года примерно 69 миллионов долларов должны быть возвращены Takilant Limited, оффшорной компании, зарегистрированной в Гибралтаре, которая использовалась Гульнарой Каримовой для получения взяток от телекоммуникационных компаний, которые работали в Узбекистане. Впоследствии эти деньги были отмыты через швейцарские банки.

Takilant Limited получала незаконные платежи от Teliasonera и Vimpelcom. В результате в 2016 году Уголовный суд Амстердама признал его виновным в пассивном подкупе.

Это решение первой инстанции Федерального уголовного суда Швейцарии о возврате 69 миллионов долларов в настоящее время является предметом нашей наибольшей озабоченности: деньги, украденные у народа Узбекистана, теперь должны быть возвращены преступному синдикату, глава которого, Гульнара Каримова, является объектом санкций Магнитского.

По словам активистов, факт кражи был доказан решениями властей других юрисдикций и журналистскими расследованиями.

Факт этой кражи уже доказан решениями властей других юрисдикций и журналистскими расследованиями. Глубоко прискорбно, что компания, столь явно погрязшая в транснациональной преступности, теперь потенциально получит значительную финансовую прибыль, потому что прокуроры не смогли проникнуть в непрозрачные корпоративные слои и сложные транзакции, используемые офисом Каримовой, чтобы скрыть происхождение богатства синдиката.

Также активисты выразили надежду, что швейцарские власти прольют свет на судьбу оставшихся 306 миллионов долларов, замороженных в Швейцарии.

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