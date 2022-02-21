Узбекистан подписал меморандум о взаимопонимании с Организацией по продвижению туризма для городов Азиатского-тихоокеанского региона

CentralAsia (UZ) - В посольстве Узбекистана в Южной Корее состоялся «круглый стол» с представителями Организации по продвижению туризма для городов Азиатского-тихоокеанского региона (TPO), сообщает ИА «Дунё».

В ходе встречи генеральный секретарь TPO У Кёнг Ха выразил интерес к городам Узбекистана, подчеркивая их исторический характер и уникальность культуры.

Руководитель TPO отметил туристический потенциал города Самарканда с учетом того, что 25-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) пройдет в 2023 году именно в этом городе. В этой связи он обратился с просьбой оказать содействие в налаживании контакта с руководством для укрепления межгородских связей и активизации его деятельности в рамках членства в TPO.

У Кёнг Ха подчеркнул тот факт, что 41 город Республики Корея состоит в членстве TPO, что упрощает распространение информации за счет налаженной сети между городами. В свою очередь, мэрия каждого южнокорейского города имеет связь с основными туристическими агентствами, которые будут способствовать привлечению корейских туристов в города Узбекистана.

В заключение «круглого стола» посол Узбекистана Виталий Фен и генсек ТПО У Кёнг Ха подписали меморандум о взаимопонимании для начала тесного и взаимовыгодного сотрудничества между посольством и TPO.

TPO - международная организация, созданная в 2002 г. с целью продвижения обмена и развития индустрии туризма между крупными городами региона АТР.