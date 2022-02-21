В Ташкенте пройдет Международный фестиваль театра и балета

CentralAsia (UZ) - С 15 марта по 15 мая Фонд развития культуры и искусства Узбекистана организует Международный театральный фестиваль в Ташкенте, сообщает ИА «Дунё».

В фестивале примут участие московские театры «Современник», Школы современной пьесы, театр Наций, Московский художественный театр имени А.П.Чехова, Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, ГАБТ имени Алишера Навои, Узбекский национальный драматический театр имени Хамзы, театр Марка Вайля «Ильхом», а также Молодежный театр Узбекистана.

Спектакли будут показаны в Государственном Большом театре имени Алишера Навои, театре «Ильхом» и Узбекском национальном академическом драматическом театре.

Выступления в рамках международного фестиваля будут сопровождаться аудиокомментариями. На выступлениях будут доступны субтитры на узбекском языке, которые будут отображаться на специальном экране над сценой.