Путин пообещал принять решение по ДНР и ЛНР сегодня

CentralAsia (CA) - В завершение заседания Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что примет решение, признавать ли ДНР и ЛНР независимыми, сегодня (21 февраля), сообщает РБК.

«Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня», — сказал Путин.

За признание независимости самопровозглашенных республик выступили в том числе зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. В частности, Медведев, аргументируя свою позицию, заявил, что «неплохо помнит 2008 год», когда Россия при его президентстве признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Это позволило «сохранить жизни сотням тысяч людей», а также стало «уроком для НАТО, для ряда европейских стран».

По мнению Матвиенко, такой шаг — это «моральный долг» России, Москва должна сделать его, несмотря на угрозу санкций. Володин заявил, что обращение Госдумы к Путину о признании республик Донбасса обусловлено гуманитарными причинами.

Глава МВД Владимир Колокольцев считает, что признать независимость ДНР и ЛНР необходимо, но в границах Донецкой и Луганской областей, «в тех административных границах, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации вооруженными силами Украины». «Обязательным» признание республик назвал глава Росгвардии Виктор Золотов.

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, граждане ЛНР и ДНР несколько лет «с надеждой смотрят и просят Российскую Федерацию защитить их» и Москва должна «реализовать их право».

Секретарь Совбеза Николай Патрушев считает, что, признав самопровозглашенные республики, Россия таким образом защитит граждан, которые там живут: «А должны заботиться мы именно об этом». Однако перед принятием такого решения следует поговорить с США, считает он. Похожую точку зрения выразил премьер-министр Михаил Мишустин: «Я считаю необходимым, конечно, довести нашу позицию [до Вашингтона], если хотите катализировать ее, и, если никаких подвижек не будет, признавать ЛНР и ДНР».

На заседании Совбеза также выступили главы МИД — Сергей Лавров и Минобороны — Сергей Шойгу, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Последний в ходе выступления оговорился, сказав, что поддерживает «предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации». Путин в ответ подчеркнул, что эта тема не обсуждается. Ранее вопросом, «присоединять или не присоединять Донбасс», задался Козак.

21 февраля с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР выступили главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание двух республик будет означать «односторонний выход» России из минских соглашений. Он предположил, что Москва не пойдет на этот шаг. Против такого решения выступают и европейские страны. Они указывают, что это нарушит не только минские договоренности, но и суверенитет Украины.