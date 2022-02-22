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Путин заявил Шольцу и Макрону, что намерен подписать указ о признании ДНР и ЛНР

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В контактах с ними российский лидер сообщил, что «в ближайшее время имеет в виду подписать» указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин информировал лидеров Франции и ФРГ об итогах расширенного заседания Совета безопасности РФ, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Госдумы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. В понедельник, 21 февраля также поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население.

«С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ», - говорится в сообщении.

Президент Франции и канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов.

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