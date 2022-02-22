Как Запад отреагировал на обсуждение признания Россией ЛНР и ДНР?

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CentralAsia (CA) - Первоначальная реакция Запада на обсуждение в России планов признать независимость Донецкой и Луганской народной республик была негативной. В Брюсселе призвали к санкциям, в Берлине последние события назвали нарушением минских договоренностей.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель незадолго до начала обращения президента России Владимира Путина призвал Москву не признавать независимость ДНР и ЛНР. Он заявил, что в противном случае все страны ЕС выступят с единым жестким ответом. «Безопасность Украины — наша безопасность», — цитирует его агентство Reuters.

Боррель добавил, что обратится к Совету ЕС с предложением ввести против России санкции. Решение будут принимать европейские министры.

Офиc канцлера Германии Олафа Шольца в официальном заявлении назвал возможное признание самопровозглашенных республик «односторонним нарушением минских соглашений». В Берлине призвали к деэскалации и отводу российских войск от украинской границы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в связи с последними событиями призвал обсудить в Совете Безопасности ООН гарантии Будапештского меморандума, предоставленные в ответ на отказ Киева от ядерного оружия.

Официальной реакции из Парижа и Вашингтона пока не последовало. По официальной информации, Эмманюэль Макрон и Джо Байден проводят совещания с ближайшим окружением, посвященные ситуации на Украине.

Представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что признание ДНР и ЛНР будет нарушением международного права. По его словам, это прискорбное событие, которое должно быть осуждено.

Вечером 21 февраля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин уведомил лидеров Франции и Германии о своем намерении подписать указы о признании независимости ДНР и ЛНР. По словам главы государства, такое решение было принято по итогам сегодняшнего заседания Совета безопасности России.