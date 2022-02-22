Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

CentralAsia (CA) - Россия признает независимость от Украины самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин и сообщил о нем в обращении к россиянам.

«Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении», — сказал Путин.

По его словам, для России Украина — не просто соседняя страна, а неотъемлемая часть истории, культуры, духовного пространства. «Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами», — сказал президент.

Путин заявил, что Украина была создана большевиками после «переворота 1917 года», и ее «автором и архитектором» был Владимир Ленин. «Украину можно назвать именем Владимира Ильича Ленина», — сказал президент.

«Украинские власти стали изначально строить государственность на отрицании всего, что нас объединяет. Неудивительно, что Украина столкнулась с ростом национализма и русофобии», — продолжил Путин.

Путин заявил о том, что власти Украины являются «марионетками». «Украинцы понимают, что их страна находится даже не под протекторатом, а сведена до уровня колонии с марионеточным режимом. Продолжается курс на дерусификацию и ассимиляцию. Верховная Рада безостановочно принимает законодательные акты. Закон о так называемой люстрации позволил разобраться с неугодными государственными служащими», — сказал глава государства.

По мнению Путина, на Украине практикуются репрессивные меры, причем к собственным гражданам. «На Украине перещеголяли своих западных кураторов и изобрели такой инструмент как санкции против собственных граждан», — сказал Путин, приведя в пример, в частности давление на подчиняющихся Московскому патриархату украинских священников.

В понедельник, 21 февраля, с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР к Путину обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В середине дня президент провел заседание Совета безопасности, на котором обсудил такую возможность и пообещал принять решение до конца понедельника.

За признание независимости самопровозглашенных республик на заседании СБ выступили, в том числе зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Медведев заявил, что помнит опыт 2008 года, когда при его президентстве Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Он назвал то решение «уроком для НАТО, для ряда европейских стран» и добавил, что оно позволило сохранить жизни сотням тысяч людей. Матвиенко назвала признание республик «моральным долгом» России, который Москва должна выполнить, несмотря на угрозу новых санкций. По словам Володина, необходимость признания республик Донбасса обусловлено гуманитарными причинами.

Глава МВД Владимир Колокольцев предложил признать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, то есть «в тех административных границах, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации вооруженными силами Украины». «Обязательным» признание республик назвал глава Росгвардии Виктор Золотов.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что жители ЛНР и ДНР на протяжении нескольких лет «с надеждой смотрят и просят Российскую Федерацию защитить их» и Москва должна «реализовать их право».

Секретарь Совбеза Николай Патрушев считает, что признанием самопровозглашенных республик Россия защитит их жителей, однако перед принятием такого решения следует поговорить с США. С ним согласился премьер-министр Михаил Мишустин, заявивший о необходимости донести позицию Москвы до Вашингтона.

В заседании Совета безопасности также приняли участие главы МИД Сергей Лавров и Минобороны Сергей Шойгу, а также замглавы администрации президента Дмитрий Козак и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Последний в ходе выступления оговорился, сказав, что поддерживает «предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации». Путин в ответ подчеркнул, что эта тема не обсуждается. Ранее вопросом, «присоединять или не присоединять Донбасс», задался также Козак.

После завершения заседания российского Совбеза глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по просьбе президента страны Владимира Зеленского обратился в Совет Безопасности ООН с запросом о проведении консультаций в рамках Будапештского меморандума. Кулеба указал, что консультации должны быть проведены «немедленно» и на них необходимо обсудить «неотложные действия, направленные на деэскалацию, а также практические шаги по обеспечению безопасности Украины».

Сам Зеленский ранее заявлял, что признание ДНР и ЛНР будет означать «односторонний выход» России из минских соглашений и предполагал, что Москва не пойдет на этот шаг. Против такого решения выступали и европейские страны. По их мнению, данное решение нарушает не только минские договоренности, но и суверенитет Украины.

В середине февраля Госдума направила главе государства обращение с просьбой признать ДНР и ЛНР. Депутаты сочли «обоснованным и морально оправданным» признание самопровозглашенных республик, в которых «за истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти».