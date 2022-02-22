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Монголия будет сотрудничать с Венгрией для создания первой киностудии международного стандарта

CentralAsia (MNG) -  Монголия приняла Закон о развитии кинематографии в 2021 году, который вступил в силу в этом году. Благодаря благоприятной правовой среде Министерство культуры активно сотрудничает с международными кинематографистами.

Например, в прошлом году обсуждался запуск трехстороннего венгерско-англо-монгольского кинопроекта стоимостью 7,5 млн долларов. Часть съемок будет проходить в Монголии, и было подсчитано, что около 2 миллионов долларов будут потрачены на 100 процентов в Монголии.

21 февраля состоялось 7-е заседание Монголо-Венгерской межправительственной комиссии, на котором был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры Монголии и Министерством человеческого развития Венгрии по вопросам киностудии, киноподготовки и кинопроизводства.

Меморандум о взаимопонимании подписали Министр культуры Монголии Ч.Номин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Монголии Борбала Анна Обрушанская.

В рамках данного меморандума о взаимопонимании достигнута договоренность об осуществлении многостороннего сотрудничества в развитии монгольской и венгерской киноиндустрии.

Достигнута договоренность о сотрудничестве в создании первой в Монголии киностудии, соответствующей международным стандартам, выводе профессиональных киностудий и совместного производства на новый уровень, проведении регулярных встреч кинематографистов, продюсеров и других специалистов отрасли двух стран.

Министерство культуры Монголии также согласилось поддерживать сотрудничество между киношколами и профессиональными организациями путем обмена информацией и материалами между артистами, студентами и исследовательскими организациями.

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