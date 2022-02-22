Путин поручил российским военным обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

- Азия и мир, политика
- 8:21, 22 февраля 2022
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|Продолжение: Байден подписал указ о вводе санкций против ДНР и ЛНР
|Предыстория: Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
CentralAsia (CA) - Российские военные должны будут обеспечить поддержание мира на территории ДНР и ЛНР. Это следует из указов президента России Владимира Путина о признании республик, опубликованных на портале правовой информации. Об этом пишет РБК.
Согласно указам, военные будут осуществлять эти функции до момента заключения договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
«Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, указанного в пункте 3 настоящего указа, осуществление вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира», — говорится в указе о признании ДНР. Аналогичная формулировка содержится в указе о признании ЛНР.
Кроме признания суверенитета и независимости республик, в указах дается поручение российскому МИДу провести с «Донецкой стороной» и «Луганской стороной» переговоры об установлении дипломатических отношений.
Также МИД РФ поручено провести переговоры с участием заинтересованных органов исполнительной власти о подготовке проектов договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Также документы подписали главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.