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Байден подписал указ о вводе санкций против ДНР и ЛНР
Предыстория: Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден подписал указ, вводящий санкции в отношении ДНР и ЛНР, о признании которых президент Владимир Путин заявил 21 февраля. Об этом пишет РБК.

Документ запрещает гражданам США любые инвестиции в экономику ДНР и ЛНР, ввоз в США, прямо или косвенно, любых товаров и технологий из республик, экспорт любых товаров из США в ДНР и ЛНР.

В указе говорится, что признание Москвой республик противоречит «российским обязательствам в соответствии с минскими соглашениями», а также угрожает миру, стабильности, суверенитету Украины. Тем самым это «представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», говорится в документе.

О готовящемся указе ранее объявил Белый дом. В заявлении также говорилось, что Вашингтон намерен объявить «дополнительные меры из-за нарушения Россией своих международных обязательств». «Для ясности: эти меры являются отдельными и дополнят стремительные и суровые экономические меры, которые мы готовим в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами на случай, если Россия вторгнется на Украину», — заявили там.

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