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Зеленский после указов о ДНР и ЛНР заявил, что «Украина ничего не отдаст»
Предыстория: Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации после решения президента Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом пишет РБК.

«Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что границы Украины останутся такими, какими их признало международное сообщество, «несмотря на заявления Российской Федерации».

Он также отметил, что Киев провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, в рамках которого действия России были однозначно оценены как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. «Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских соглашений», — сказал Зеленский.

Президент Украины также заявил, что решениями, принятыми в понедельник, Россия «легализовала пребывание своих войск, которые фактически и так находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года».

Украина инициировала экстренное проведение саммита «нормандской четверки», а также специальное заседание ОБСЕ, добавил Зеленский.

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