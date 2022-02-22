Полное обращение Владимира Зеленского гражданам Украины

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации после решения президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Трансляцию вел телеканал Рады.

Полный текст:

«У нас и нашей страны нет времени на долгие лекции по истории. Поэтому я не буду говорить про прошлое, скажу о настоящем и будущем. Со мной Украина, вместе с ее международно-признанными границами. И они останутся такими. Несмотря ни на что, несмотря на действия Российской Федерации. Точно так же, как и мы, остаемся спокойными и уверенными в себе.

За это я хочу сказать спасибо всем, всем вам, наши граждане. Вы в который раз убеждаете, что украинцы — умная и мудрая нация. Несмотря ни на что держите голову холодной, реагируйте спокойно и сдержанно, по-взрослому.

Мы давно ко всему готовы, однако причин для вашей бессонной ночи нет. Сегодня вечером мы провели заседание Национальной безопасности и обороны. Украина однозначно классифицирует действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Все ответственность за последствия принятых решений возлагается на политическое руководство России. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских соглашений, и игнорирование решений в рамках Нормандии. Это подрывает мирные усилия и разрушает форматы переговоров.

Сегодняшними и завтрашними возможными решениями, Россия легализует свои войска, которые фактически были в оккупированных районах Донбасса с 2014 года. Страна, которая восемь лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет.

Я обговорил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Шольцом, президентом США Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. А также говорил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. И еще планирую поговорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Что будет происходить дальше? Мы хотим мира, мы последовательны в своих действиях. Сегодня МИД Украины направило странам-членам ООН запрос на основе Будапештского меморандума с просьбой немедленно провести консультации. Я предложил созвать Совет безопасности ООН, провести специальное заседание ОБСЕ. Мы полагаемся на полноценную работу СММ ОБСЕ во избежание провокаций и дальнейшей эскалации. Также инициирован экстренный созыв саммита «Нормандской четверки».

От наших партнеров мы ожидаем четких действий для поддержки. Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами. Мы преданы дипломатическому урегулированию, и не поддаемся ни на какие провокации.

Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны, наши партнеры нас поддерживают. В соответствии со статьей 51 ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Мы хорошо отличаем провокации от наступления войск агрессора. С нами правда, и правду мы никогда не будем скрывать от вас.

Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете про все это знать. Сейчас нет никаких причин для хаотичных действий. Сделаем все, чтобы так и было дальше. Мы преданы мирному и дипломатическому пути, и будем идти по нему и только по нему.

Мы на своей земле, мы ничего и никого не боимся. Мы ни в чем не виноваты, и мы никому ничего не отдадим. И мы в этом уверены. Сейчас не февраль 2014-ого года, а февраль 2022-ого. Другая страна, другая армия, одна цель – и это мир. Мир в Украине.

Слава Украине!».