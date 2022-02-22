В Узбекистане до конца года планируют трудоустроить 185 тысяч безработных

CentralAsia (UZ) - В 2022 году в Узбекистане 185 тысяч безработных граждан будут трудоустроены, а 192 тысячи будут привлечены к оплачиваемым общественным работам. Об этих планах представители Министерства занятости и трудовых отношений сообщили 21 февраля на пресс-конференции в Ташкенте.

В ближайшие 5 лет 1 миллион безработных узбекистанцев, а также 80 тысяч девушек и женщин ежегодно будут обучаться профессии. 50 тысяч граждан, желающих отправиться на работу за границу, пройдут обучение профессиям и иностранным языкам.

21 тысяче граждан будут предоставлены субсидии на получение признаваемых в зарубежных странах сертификатов о квалификации, покупку проездного билета, оформление рабочей визы.

Планируется также трудоустроить 12 тысяч граждан с инвалидностью. Предприятиям, которые примут их на работу, будут выделены субсидии в размере 25 миллиардов сумов (2,3 млн. долларов).

160 тысяч мигрантов, вернувшихся из-за рубежа, получат помощь в трудоустройстве. В рамках проекта «Инвестор для своего будущего» 20 тысяч мигрантов смогут оформить комплексный пакет для предпринимательской деятельности.