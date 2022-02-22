Экономисты и эксперты ООН обсуждают варианты политики для поддержки устойчивого развития Монголии

CentralAsia (MNG) - Официальные лица Монголии, экономисты и эксперты ООН обсудили варианты политики, которые помогут Монголии преобразовать свою экономику в более социально инклюзивную, устойчивую к будущим потрясениям и экологически устойчивую.

Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Офис координатора-резидента Организации Объединенных Наций (ОКП) в Монголии и Министерство экономики и развития (МЭР) только что начали двухдневный национальный семинар на тему «Создание вперед лучше: обеспечение инклюзивного, устойчивого и зеленого развития в Монголии», которая состоится виртуально 21–22 февраля 2022 года.

Заместитель министра экономики и развития г-н Наранцогт Санжаа в своем вступительном слове подчеркнул, что правительство Монголии совсем недавно приняло свою новую политику возрождения, которая приведет Монголию к устойчивому восстановлению после огромного воздействия пандемии COVID-19 на экономику Монголии. .

Он подчеркнул, что макроэкономические модели и инструменты, обсуждаемые на семинаре, будут полезны для направлений политики по улучшению базовой инфраструктуры и стимулированию экономики, как это изложено в Политике нового возрождения.

Обсуждение было сосредоточено на ключевых областях политики, таких как среднесрочное планирование политики Монголии, основные возможности и проблемы развития, а также социально-экономические и экологические последствия вариантов политики для лучшего продвижения вперед.

Постоянный координатор ООН Тапан Мишра подчеркнул своевременность и важность этого национального семинара, который состоялся в решающий момент, когда правительство Монголии проводит свою важную политику Нового Возрождения.

«Мы приветствуем недавнее решение премьер-министра вновь открыть страну для бизнеса, пригласив инвесторов и туристов в эту прекрасную страну с огромным экономическим потенциалом», — сказал Тапан Мишра.

Особенно перед лицом текущих проблем, с которыми сталкиваются все страны, таких как пандемия COVID-19, глобальный экономический спад и изменение климата, существует острая необходимость в большей согласованности политики и комплексных мерах для лучшего продвижения вперед и достижения целей в области устойчивого развития. по всем трем измерениям: экономическому, социальному и экологическому.

На семинаре заместитель Генерального секретаря ООН и Исполнительный секретарь ЭСКАТО ООН г-жа Армида Салсия Алишахбана подчеркнула важность долгосрочной перспективы плана восстановления, который обеспечит, чтобы никто не был забыт, укрепляя национальную устойчивость и готовность. к будущим кризисам и сосредоточив внимание на устойчивости путем твердой приверженности нулевым выбросам для обеспечения устойчивого и инклюзивного развития.

В результате этого национального семинара участники обсудили сценарии политики, смоделированные с использованием макроэкономической модели, которая основана на общерегиональной макроэкономической модели ЭСКАТО, но адаптирована к контексту Монголии и их социально-экономическим и экологическим последствиям и, возможно, включена в процесс планирования национальной политики. . За национальным семинаром последует технический семинар для Министерства экономики и развития Монголии для наращивания его потенциала в области прогнозирования и планирования политики.

источник: UN Mongolia

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