В Казахстане фермеры требуют у правительства разрешения на экспорт мяса в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Казахстанские фермеры требуют, чтобы правительство сняло мораторий на экспорт мяса и возобновило экспорт мяса в Узбекистан.

Как сообщает проект «Настоящее время», аграрии обратились с данным требованием к правительству.

По словам фермеров, Узбекистан готов покупать килограмм мяса по 10 долларов. Внутри же страны предлагается цена в 6 долларов за килограмм мяса.

Фермеры также обещают обеспечить внутренний рынок достаточным количеством мяса.

Правительство Казахстана запретило экспорт мяса в ноябре 2021 года после того, как домашний скот начал гибнуть из-за засухи. До ноября 2021 года Казахстан был вторым после Беларуси экспортером мяса в Узбекистан. С января по ноябрь прошлого года Узбекистан увеличил экспорт мяса на 40% и закупил мяса у зарубежных стран на 22,7 млн долларов.