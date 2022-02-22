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Два дня подряд в Монголии не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За последние 24 часа в Монголии было выявлено 449 новых случаев заражения COVID-19, пишет Минздрав страны.

Общее количество заболевших возросло до 462 тыс. 855.

Из новых случаев 250 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 199 случай был выявлен в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 998 пациентов находятся в легком, 2 тыс. 390 — в состоянии средней степени тяжести, 319 — в тяжелом и 49 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки не зафиксировано ни одного летального исхода от COVID-19. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 87.

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