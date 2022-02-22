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Китай призвал к сдержанности в ситуации вокруг Украины после признания Россией ДНР и ЛНР
Предыстория: Полное обращение Владимира Зеленского к гражданам Украины

CentralAsia (CA) -  Постпред Китая Чжан Цзюнь выступил на Совете Безопасности ООН после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Он призвал стороны к сдержанности. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Чжан Цзюнь считает, что ситуация на Украине — «результат многих сложных факторов».

«Сейчас все стороны должны проявлять сдержанность и не осуществлять действия, которые будут подпитывать напряженность. <...> Приветствуем и поощряем все попытки дипломатического урегулирования и призываем все заинтересованные стороны к продолжению диалога и консультаций, поиску разумных решений, которые учитывали бы обеспокоенности друг друга на основе равенства и взаимного уважения», — сказал постпред Китая.

Трансляция мероприятия ведется на сайте ООН. Он никак не прокомментировал отношение Пекина к признанию Россией ДНР и ЛНР.

Президент Владимир Путин в указах о признании ДНР и ЛНР поручил Минобороны обеспечить поддержание мира российскими вооруженными силами. МИД РФ должен установить дипотношения с ДНР. США уже ввели санкции против республик и обещают новые ограничения. Евросоюз, Великобритания, Канада и Австралия также намерены ввести санкции.

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