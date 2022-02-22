В январе 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $3,5 миллиарда

CentralAsia (UZ) - По итогам января 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 3,5 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года внешнеторговый оборот увеличился на 1,2 миллиарда долларов, сообщает Госкомстат Узбекистана.

Крупнейшими странами торговыми партнерами Узбекистана стали Китай, Россия, Казахстан, Турция, Республика Корея. В десятку ведущих экономических партнеров из европейских стран вошли также Германия и Украина, а из государств-соседей – также Кыргызстан и Таджикистан.

Ранее сообщалось, что внешнеторговый оборот Узбекистана в 2021 году вырос на 16 процентов (5,8 млрд долларов) - до 42,1 млрд долларов.

Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован в ноябре 2021 года и отмечен на уровне 5,28 млрд долларов.

На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения со 182 странами мира.