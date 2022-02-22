В Ташкенте до конца года будут упразднены все ТСЖ и созданы управляющие компании

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля ознакомился с презентацией проектов по совершенствованию управления многоквартирным жилищным фондом столицы, пишет пресс-служба главы государства.

Для улучшения качества коммунальных услуг в 2020 году в качестве эксперимента 110 многоквартирных домов в Юнусабадском районе Ташкента в установленном законодательством порядке были переданы управляющим компаниям. Эксперимент продолжился в 2021 году во всех областных центрах, а также городах Чирчике и Ангрене, где была налажена деятельность 15 управляющих компаний.

Эксперимент оказался удачным: к примеру, в Навои управляющая компания, обслуживающая 116 многоквартирных домов, смогла вдвое сократить просроченную задолженность. Компания закупила 34 вида спецтехники и запустила более 20 новых услуг для жителей и предпринимателей.

Президент указал, что следует расширить эту систему и до конца года внедрить деятельность управляющих компаний во всех районах Ташкента. Изменения не коснутся только тех товариществ и непосредственных управляющих, услугами которых население довольно.

На места будет направлена специальная рабочая группа, которая изучит деятельность товариществ собственников жилья, мнения и предложения населения, а также займется решением финансовых проблем товариществ и управляющих компаний.

Поручено проработать вопрос о передаче территорий, обслуживаемых товариществами с неудовлетворительным деятельностью и финансовым состоянием, управляющим компаниям на основе открытого конкурса.

Определено, что управляющим компаниям будут предоставлены определенные преференции и льготы. Они будут освобождены от налогов на прибыль и имущество, им будет разрешено заключать прямые договоры по аутсорсингу обслуживания объектов социальной сферы. Намечено выделить кредитные ресурсы в размере 90 миллиардов сумов (более 8,2 млн. долларов) на приобретение спецтехники и оборудования.

Министерству жилищно-коммунального обслуживания поручено организовать такую ​​работу во всех регионах.