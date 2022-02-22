Норвегия не рассматривает вопрос о признании талибов

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила в субботу, 19 февраля, что Осло не рассматривает вопрос о признании «Талибана», находящегося под санкциями ООН за терроризм, сообщает Аsianlite.

Хюитфельдт выступила на Мюнхенской конференции по безопасности в рамках сессии «Афганские афтершоки: из пепла в пепел».

«Мы не хотим признавать правительство, возглавляемое талибами, и не будем этого делать», — сказала она.

Делегация талибов во главе с министром иностранных дел Амиром Ханом Муттаки посетила с официальным визитом норвежскую столицу Осло с 23 по 25 января по приглашению королевства.

Делегация встретилась со специальными представителями и посланниками США, ЕС, Франции, Германии, Италии, Норвегии и Великобритании.

Основным результатом, по-видимому, являются обещания увеличения гуманитарной помощи в зависимости от требований, связанных с правами человека, при этом некоторые аналитики говорят, что переговоры подразумевают «де-факто» признание правительства талибов.

Ни одно иностранное правительство еще официально не признало легитимность Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА), хотя несколько мировых держав взаимодействуют с правительством на разных уровнях.

Муттаки назвал визит успешным, и делегация поблагодарила правительство Норвегии за гостеприимство и вклад в укрепление доверия.

«Без сомнения, переговоры в Осло стали гигантским достижением для Исламского Эмирата Афганистан», — сказал представитель министерства иностранных дел в правительстве афганских талибов Шафи Азам.

Ожидается, что в ближайшее время Норвегия и Турция проведут переговоры с талибами по Афганистану, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на сообщения афганских СМИ. Ссылаясь на источники в талибах, СМИ сообщают, что встреча в Турции пройдет в Стамбуле.

Катар и Турция добиваются мандата на управление аэропортом Кабула, пострадавшим во время хаотичной массовой эвакуации и вывода иностранных войск в прошлом году после прихода к власти талибов. Радикальное движение согласилось принять техническую помощь от Катара и Турции, но хочет единолично отвечать за управление аэропортом. Переговоры продолжаются с августа.

Стремительный приход талибов к власти в Афганистане произошел в середине августа, вызвав экономический спад и тяжелый гуманитарный кризис. В начале сентября руководство талибов объявило состав временного правительства во главе с Мохаммадом Хасаном Ахундом, видным членом первого правительства талибов.

Информационное агентство сообщило, что в декабре было объявлено о восстановлении Исламского Эмирата Афганистан, но оно еще не получило крайне необходимого международного признания.