Произведена первая органическая зубная паста в Монголии — DR.UNA

CentralAsia (MNG) - Уранчимэг Эрдэнэбат, доктор по химии, окончила Химико-технологический институт в Праге, Чешская Республика, в 1984 г. Работала в области научных исследований и производства косметики в Монголии. В 1989 году она основала Moncrem, первого производителя косметики в Монголии.

Компания Moncrem известена монголам и японцам своей торговой маркой средств по уходу за волосами «Халгай», поскольку она производила широкий спектр продуктов, таких как «Цагаан шөнө», «Сувд», «Туяа», «Мөнгөн дэлбээ», «Алтан дэлбээ», «Нарангоо», зубная паста «Тана» и шампунь «Ганга».

В 1994 году по чешской технологии была произведена первая в Монголии зубная паста «Тана».

В 2022 году в соответствии с европейскими стандартами начато производство 100% органической двух видов отбеливающей зубной пасты и зубной пасты против гингивита «DR.UNA» с подорожником.

Зубная паста «DR.UNA» — это 100% чистая натуральная зубная паста на травах без химических ингредиентов, результат многолетней работы монгольского ученого.

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