Врач назвал 10 болезней, вызванных избытком соли

CentralAsia (CA) - Независимо от вида соли, количество натрия в ее составе практически одинаков, пишет Sözcü. Специалист по внутренним болезням, профессор, доктор Осман Эрк в беседе с корреспондентом издания рассказал о 10 опасных заболеваниях, вызванных чрезмерным потреблением этого продукта.

Опасность в готовых продуктах

По мнению эксперта, ежедневное потребление соли не должно превышать 5 гр (одной чайной ложки), однако в Турции это количество достигает 18 гр. «Эта ситуация также вызывает многие серьезные заболевания», – констатировал врач.

«Помимо соли, которую мы добавляем в пищу, многие готовые продукты, такие как хлеб, консервы, сыры, соусы, колбасы, сосиски, такие закуски, как чипсы, ресторанные блюда, также содержат соль. Поэтому для здорового образа жизни мы должны стараться уменьшить потребление соли», - сказал врач.

Независимо от источника, все одно

По словам Эрка, независимо от вида соли, количество натрия в ее составе практически одинаково. Нет необходимости предпочитать одну соль другой, судя по содержащимся в ней минералам. Каменная и гималайская соли содержат очень мало минералов. Вообще соль не является продуктом, которому следует отдавать предпочтение в качестве источника минералов.

В наши дни соль используется в продуктах питания преимущественно в качестве консерванта, но, поскольку уже существуют холодильники и морозильники для хранения продуктов, соли требуется не так много. Жизнь без соли немыслима, однако необходимый организму натрий содержится в натуральных продуктах в достаточном для суточной потребности количестве. Индейцы яномами, живущие в Бразилии, потребляют менее 100 мг соли в день, их артериальное давление составляет около 100 / 60 мм ртутного столба, и в этом сообществе не наблюдается гипертония.

Единственный положительный эффект рафинированной соли

Рафинированную соль получают путем разрушения структуры морской и каменной солей в результате определенных процессов. Все минералы и элементы, за исключением натрия и хлора, удаляются, соль отбеливается, промывается химическими веществами, нагревается при высоких температурах и путем добавления некоторых химических веществ, йода и фтора становится рафинированной.

«Рафинированная соль – самый коварный и ближайший враг нашего здоровья. Единственный положительный эффект рафинированной соли заключается в том, что она богата йодом. Добавление йода в соль уменьшило проблемы с щитовидной железой особенно в регионах с дефицитом йода. Во многих странах в соль добавляют 10-50 мг / кг йода. При этом чрезмерное потребление соли приводит к избытку йода, что может вызвать гипертиреоз, гипотиреоз, зоб, аутоимунные заболевания щитовидной железы. Если ребенок в утробе матери получает недостаточно йода в период 13-19 недель, это отрицательно сказывается на развитии головного мозга», - сказал эксперт.

Врач отметил, что избыточное потребление соли вызывает такие заболевания, как гипертония, почечная недостаточность, лишний вес, боли в суставах, сердечная недостаточность, инсульт, рак желудка, остеопороз, активация рассеянного склероза, катаракта. В ходе многих исследований была выявлена положительная связь между раком желудка и почек и чрезмерным потреблением соли. Кроме того, потребление соли играет важную роль в развитии рака желудка, вызванного «хеликобактер пилори» (Helicobacter Pylori). Чрезмерное потребление соли входит в число главных причин остеопороза.

«Существует прямая связь между количеством потребляемой соли и ожирением. Те, кто потребляет более 10 граммов соли в день, имеют больший вес, чем те, кто потребляет меньше этого количества. При чрезмерном употреблении соли задерживается жидкость в организме. Это также вызывает боли в суставах. Высокое потребление соли в детском возрасте является риском развития гипертонии в будущем. При этом ограничение соли в младенчестве и детстве снижает вероятность развития гипертонии во взрослом возрасте. В этой связи подсчитано, что, сократив потребление соли с 8-18 граммов в день до 5-6 граммов, можно спасти по меньшей мере 5 млн человеческих жизней», - заявил эксперт.