Какие санкции могут грозить России за признание ДНР и ЛНР?

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CentralAsia (CA) - Признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обернется для России дополнительными санкциями, считают опрошенные РБК международные эксперты. Первые заявления Евросоюза и США после подписания Владимиром Путиным соответствующих указов анонсировали относительно мягкие новые ограничения.

Хотя администрация президента США Джо Байдена в основном говорила про «военное вторжение» на Украину в качестве триггера для потенциальных санкций, в обоих сенаторских законопроектах, представленных в 2022 году и содержащих потенциальные антироссийские санкции, критерии для активации санкций прописаны шире: в пакете демократов как «существенная эскалация враждебных действий против Украины», нацеленная на оккупацию территории Украины или вмешательство в ее суверенитет и территориальную целостность», в альтернативном проекте республиканцев — как «эскалация агрессии» против Украины, направленная на «оккупацию территории Украины или вмешательство в ее суверенитет и территориальную целостность».

«Признание [ДНР и ЛНР] убьет Минский процесс и, скорее всего, повлечет ввод российских военных [на территорию самопровозглашенных республик] для обеспечения безопасности. Это будет выглядеть [для Запада] во многом как вторжение на территорию суверенной Украины, и я предполагаю, что за этим последуют существенные объемы санкций», — сказал РБК бывший старший советник санкционного подразделения Минфина США OFAC Брайан О'Тул. Ночью 22 февраля были обнародованы указы президента, поручающие российским военным обеспечить поддержание мира на территории ДНР и ЛНР.

По мнению О'Тула, среди санкций за признание ДНР и ЛНР наверняка будут полные санкции в отношении суверенного долга России (сейчас американцам запрещена только первичная покупка российских ОФЗ и государственных еврооблигаций, сделки на вторичном рынке не запрещены) и блокирующие санкции (внесение в список SDN) против ряда российских банков. Кроме того, следует ожидать секторальных санкций против дополнительных российских отраслей, против людей из «ближнего круга» президента России Владимира Путина, а также против «индивидов, поддерживающих насилие», считает американский эксперт.

Глава правительства Михаил Мишустин заявил на совещании Совета безопасности России 21 февраля, что правительство уже много месяцев готовится к возможным санкциям. До этого, 16 февраля, министр финансов Антон Силуанов пообещал, что Россия подготовлена к жестким санкциям Запада, таким как изоляция российских банков от долларовой системы. В случае блокирующих санкций США в отношении российских банков важно, какие это будут банки, указал Силуанов. «Понятно, что мы обеспечим все депозиты, все расчеты с нашими вкладчиками, в том числе валютными, в этих банках. Для этого у нас достаточно валютной ликвидности, валютных резервов», — подчеркнул он.

Администрация Байдена вряд ли будет применять сейчас полный набор санкций, обещанных в случае военного вторжения на Украину, считает приглашенный научный сотрудник Финского института международных отношений, специалист по санкциям Мария Шагина. После признания ДНР и ЛНР вероятен более умеренный санкционный пакет, включая финансовые санкции против нескольких банков (не таких крупных, как Сбербанк) и дополнительные ограничения на экспорт в Россию технологичных продуктов. Члены Евросоюза в последнее время не могли прийти к консенсусу, считать ли триггером для жестких санкций невоенные действия — как раз такие, как признание ДНР и ЛНР, отмечает Шагина. Поэтому со стороны ЕС более вероятны косметические меры против российских политиков и должностных лиц, а не конкретные ограничения против банков или компаний, считает она.

В случае американских секторальных санкций более вероятно, что объектом новых ограничений станет российская металлургия, нежели энергетический сектор, считает американский эксперт по страновым рискам, основатель консалтинговой фирмы Ziemba Insights Рэйчел Зимба. В качестве формальных или неофициальных контрсанкций Россия может ограничить экспорт сельскохозяйственной продукции или минеральных удобрений, предполагает она.

Советник Белого дома по национальной безопасности Далип Сингх 18 февраля заявил, что не может быть экономики, защищенной от санкций. «Это означает, что страна дезинтегрируется из глобальной финансовой системы. Это означает меньше иностранного капитала, более высокую стоимость заимствований, меньше инвестиций и более слабый экономический рост», — сказал Сингх.

Реакция США и ЕС

После подписания указа о признании Россией ДНР и ЛНР верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что «признание двух сепаратистских территорий является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины, а также минских соглашений». ЕС пообещал «ответить санкциями против всех, причастных к акту» признания ДНР и ЛНР, говорится в сообщении Европейского совета.

Администрация Байдена же пообещала подписать указ, запрещающий американцам каким-либо образом финансировать ДНР и ЛНР. Белый дом также отметил, что позднее объявит о дополнительных мерах, связанных с «сегодняшним вопиющим нарушением международных обязательств России». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что меры в ответ на признание ДНР и ЛНР никак не связаны с «суровыми экономическими мерами», подготовленными США вместе с партнерами на случай «дальнейшего вторжения» России на территорию Украины.