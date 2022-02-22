США призывают Зеленского отправиться во Львов в интересах безопасности, - ABC

CentralAsia (CA) - США призывают президента Украины Владимира Зеленского отправиться во Львов ради его безопасности. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC.

Телекомпания не уточняет источников своей информации, а также не объясняет, какими конкретно опасениями вызвана эта рекомендация.

В последние месяцы Вашингтон и НАТО обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. При этом российская сторона уже неоднократно отвергала обвинения Запада в «агрессивных действиях», а также заявляла, что не представляет угрозу для других государств.

В понедельник, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Также с главами республик были заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.