экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
США призывают Зеленского отправиться во Львов в интересах безопасности, - ABC

CentralAsia (CA) -  США призывают президента Украины Владимира Зеленского отправиться во Львов ради его безопасности. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC.

Телекомпания не уточняет источников своей информации, а также не объясняет, какими конкретно опасениями вызвана эта рекомендация.

В последние месяцы Вашингтон и НАТО обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. При этом российская сторона уже неоднократно отвергала обвинения Запада в «агрессивных действиях», а также заявляла, что не представляет угрозу для других государств.

В понедельник, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Также с главами республик были заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Норвегия не рассматривает вопрос о признании талибов
  • Путин поручил российским военным обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР
  • Брошенная в вольер к медведю девочка вернулась домой


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com