Тяжелоатлетка из Узбекистана отстранена на 4 года из-за допинга

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на приеме допинга поймали тяжелоатлетку Мафтуну Исмаилову.

Запрещенные препараты выявили в допинг-пробе, взятой у спортсменки в ноябре 2021 года во внесоревновательный период. В организме Исмаиловой присутствовали оксандролон и станозолол - препараты для повышения выносливости, увеличения мышечной массы и выведения лишней жидкости.

Спортсменка дисквалифицирована на четыре года - до 22 декабря 2025 года, сообщает Национальное антидопинговое агентство.