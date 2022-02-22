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Тяжелоатлетка из Узбекистана отстранена на 4 года из-за допинга

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на приеме допинга поймали тяжелоатлетку Мафтуну Исмаилову.

Запрещенные препараты выявили в допинг-пробе, взятой у спортсменки в ноябре 2021 года во внесоревновательный период. В организме Исмаиловой присутствовали оксандролон и станозолол - препараты для повышения выносливости, увеличения мышечной массы и выведения лишней жидкости.

Спортсменка дисквалифицирована на четыре года - до 22 декабря 2025 года, сообщает Национальное антидопинговое агентство.

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