Тяжелоатлетка из Узбекистана отстранена на 4 года из-за допинга

- Узбекистан, спорт
- 12:30, 22 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на приеме допинга поймали тяжелоатлетку Мафтуну Исмаилову.
Запрещенные препараты выявили в допинг-пробе, взятой у спортсменки в ноябре 2021 года во внесоревновательный период. В организме Исмаиловой присутствовали оксандролон и станозолол - препараты для повышения выносливости, увеличения мышечной массы и выведения лишней жидкости.
Спортсменка дисквалифицирована на четыре года - до 22 декабря 2025 года, сообщает Национальное антидопинговое агентство.
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