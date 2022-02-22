Узбекистан и Иран подписали на бизнес-форуме соглашения на $200 млн

CentralAsia (UZ) - В Тегеране состоялся узбекско-иранский бизнес-форум, в котором приняли участие представители правительственных и деловых кругов двух стран. Делегацию Узбекистана на мероприятии возглавил заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков. Иранскую сторону представил вице-президент по экономическим вопросам Мохсен Резайи Миргаед.

В ходе форума отмечалось, что в настоящее время успешно реализованы крупные проекты в сферах птицеводства, рыбоводства, пищевой промышленности и производстве стройматериалов, а за последние 5 лет количество предприятий с участием иранского капитала в Узбекистане увеличилось в 4 раза.

По итогам форума между иранскими и узбекскими бизнесменами был подписан ряд инвестиционных соглашений и торговых контрактов на общую сумму около 200 млн долларов.

В рамках программы мероприятия были проведены презентации инвестиционного потенциала Узбекистана в приоритетных отраслях, включавшие в себя наиболее перспективные направления для привлечения инвестиций и готовые проектные предложения.

Форум был также насыщен встречами между представителями делового сообщества двух стран в формате «B2B», в ходе которых были обсуждены возможности реализации совместных инвестиционных проектов в Узбекистане.

В завершение мероприятия главы делегаций двух стран призвали участников форума к тесному и продуктивному сотрудничеству с целью выхода на конкретные взаимовыгодные договоренности.