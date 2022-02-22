Договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены на 10 лет

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Договоры России с Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о взаимопомощи будут заключены сроком на 10 лет, законопроект об этом направлен председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, передает РИА Новости.

«Настоящий договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие 5-летние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не позднее чем за 6 месяцев до истечения очередного периода», - говорится в статье 29 договора о сотрудничестве с ДНР, опубликованном на сайте базы законопроектов Госдумы.

Аналогичный текст есть и в договоре по ЛНР.

В понедельник, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию.