В компании Алишера Усманова прокомментировали утечку данных миллиардеров, где упомянута сестра предпринимателя

CentralAsia (UZ) - В крупнейшем швейцарском банке Credit Suisse произошла самая масштабная утечка клиентских данных в истории. Среди клиентов в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) упоминались и граждане Узбекистана, в том числе акушер-гинеколог Саодат Нарзиева (Нурзиева). Саодат Нарзиева является сестрой российского предпринимателя узбекского происхождения Алишера Усманова.

«Акушер-гинеколог с более чем тридцатилетним стажем работы в медицине. Но деньги на счетах Нарзиевой объясняются не доходами от работы. Ее брат – мультимиллиардер, уроженец Узбекистана, российский олигарх Алишер Усманов. Ему принадлежат компании в телекоммуникационной и горнодобывающей отраслях, а также в СМИ», – говорилось в сообщении.

Как сообщили Kun.uz в пресс-службе Алишер Усманова, некоторые средства массовой информации, ссылаясь на информацию OCCRP, распространяют не соответствующие действительности сведения о неких баснословных суммах, якобы размещенных на личных счетах Саодат Нарзиевой (в документах OCCRP в одном месте фамилия указана как Нурзиева, а в другом Нарзиева – ред.), сестры известного предпринимателя, финансиста и мецената Алишера Усманова.

«Данная информация, как в отношении сумм, так и личных счетов г-жи Нарзиевой, полностью не соответствует действительности и, безусловно, распространяется с целью дискредитировать и бросить тень на доброе имя Алишера Усманова, на которого и ссылаются любители «жареных фактов», пренебрегая стандартами журналистской этики. Публикация этих недостоверных сведений наносит ущерб чести, достоинства и деловой репутации Алишера Усманова», – говорится в сообщении.

В пресс-службе Алишера Усманова заявили, что будут предприняты все предусмотренные законом меры для преследования распространителей злостной клеветы и для защиты законных прав и интересов потерпевших.