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«Январские события в Алматы». Бывшего министра обороны РК Мурата Бектанова арестовали на два месяца
Мурат Бектанов
Мурат Бектанов
Предыстория: «Январские события в Алматы». Против экс-главы Минобороны РК Мурата Бектанова завели дело о бездействии

CentralAsia (KZ) -  Экс-министр обороны Казахстана Мурат Бектанов арестован на два месяца. Об этом говорится в сообщении столичного суда, передает Tengrinews.kz.

«22 февраля специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Бектанова М.К. санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», – говорится в сообщении.

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

19 февраля Генпрокуратура начала досудебное расследование в отношении Бектанова по факту бездействия по службе. 20 февраля экс-министр был задержан и водворен в ИВС.

19 января указом президента Касыма-Жомарта Токаева Мурат Бектанов был освобожден от должности министра обороны РК. Новым министром стал Руслан Жаксылыков, занимавший ранее должность заместителя министра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией.

Позже Токаев заявил, что Бектанов не проявил командирских качеств в период беспорядков в Казахстане.

«Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», - сказал Токаев.

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