В Узбекистане для предотвращения «шапок» при покупке авто внедряют онлайн-систему купли-продажи

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане внедрят онлайн-систему для купли-продажи автомобилей, сообщает пресс-служба Министерства юстиции РУз.

C 1 апреля текущего года компания «UzAuto Motors» начнет информировать покупателей об оформлении договора купли-продажи автотранспорта в автоматическом режиме и передавать сведения Департаменту общественной безопасности и Службе безопасности дорожного движения МВД Узбекистана только в электронной форме.

Эта процедура даёт преимущество реальным покупателям автомобилей, говорится в сообщении. То есть, продать свой договор на покупку авто другому лицу не получится. Транспортное средство будет регистрироваться на имя того человека, чьи данные внесены в базу данных СБДД, как покупателя по договору.

При покупке автомобиля данным способом приоритет отдается истинным покупателям. То есть предотвращается продажа гражданами договоров на приобретение автомототранспорта другим лицам. Автомобиль оформят на то лицо, чьи данные внесут в базу данных СБДД, как покупателя.