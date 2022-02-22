экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Улан-Баторе проведено мероприятие «Новая политика возрождения и туризм»

CentralAsia (MNG) -  В соответствии с решением правительства Монголии открыть свои границы для международных поездок, Министерство окружающей среды и туризма, Министерство иностранных дел и Министерство культуры совместно организовали мероприятие «Новая политика возрождения и туризм» для иностранных послов и постоянных представители международных организаций в Монголии.

В ходе мероприятия была представлена «Новая политика возрождения», а также деятельность Министерства иностранных дел в рамках задач Правительства по интенсификации пандемической экономики и состоялся обмен мнениями.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монголия полностью открыта для международных поездок, – Anadolu Ajansı
  • Монгольская команда по интеллектуальному спорту стала чемпионом мира
  • В Ташкенте до конца года будут упразднены все ТСЖ и созданы управляющие компании


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com