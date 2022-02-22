В Улан-Баторе проведено мероприятие «Новая политика возрождения и туризм»

CentralAsia (MNG) - В соответствии с решением правительства Монголии открыть свои границы для международных поездок, Министерство окружающей среды и туризма, Министерство иностранных дел и Министерство культуры совместно организовали мероприятие «Новая политика возрождения и туризм» для иностранных послов и постоянных представители международных организаций в Монголии.

В ходе мероприятия была представлена «Новая политика возрождения», а также деятельность Министерства иностранных дел в рамках задач Правительства по интенсификации пандемической экономики и состоялся обмен мнениями.

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