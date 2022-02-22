В Узбекистане выявлены 175 случаев COVID-19 и 31 коронавирусной пневмонии

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CentralAsia (UZ) - На 22 февраля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 235 602. В течение прошедших суток зафиксированы 175 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Также у 31 человек диагностирована пневмония.

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1623 летальный исход).

За день выздоровели 1596 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 229 019).

На лечении находятся 6583 больных COVID-19.