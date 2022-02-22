Антиталибские силы активизировались в нескольких афганских провинциях

Боевики "Талибана" в провинции Бамиан. Фото с сайта TOLOnews

CentralAsia (CA) - Силы антиталибского сопротивления активизировали свою деятельность в четырех провинциях Афганистана: Панджшере, Бамиане, Парване и Каписе. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

Как уточняется, для противодействия силам сопротивления в Бамиане радикальное движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, направило туда подкрепление — 1,5 тыс. боевиков из восточной провинции Пактия.

«Мы просим всех жителей Бамиана сотрудничать с нами, чтобы безопасность Бамиана не была поставлена под угрозу», — обратился к жителям провинции один из представителей министерства обороны талибов Аллах-Мохаммад Бахтияр.

В свою очередь жители Бамиана, который населяют преимущественно исповедующие шиизм хазарейцы, жалуются на усиление репрессий со стороны талибов. Кроме того, они рассказывают, что боевики увеличили количество контрольно-пропускных пунктов в регионе для досмотра местных жителей.

Новостное агентство Aamaj News сообщает, что в провинции Панджшер активизировались боевые действия между отрядами Фронта национального сопротивления и талибами, размещенными в провинции.