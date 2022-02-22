Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе c Россией

Депутаты Народного совета Донецкой народной республики на чрезвычайном пленарном заседании весенней сессии, где рассматривается ратифик

CentralAsia (CA) - Народный совет ЛНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве c Россией, передает Луганский информационный центр. Решение единогласно поддержали 46 депутатов, участвовавших в заседании.

Ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией и парламент Донецкой народной республики. Решение также единогласно поддержали все 87 депутатов парламента.

В России вопрос о ратификации документов о признании ДНР и ЛНР будет рассмотрен Госдумой и Советом Федерации во вторник, 22 февраля. Ранее комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ, по евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовали ратифицировать договоры о дружбе и сотрудничестве России с республиками.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов уточнял, что Россия, скорее всего, признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал два указа — о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и договоры о дружбе и взаимопомощи. От имени самопровозглашенных в 2014 году республик договоры подписывали их главы — Денис Пушилин от ДНР и Леонид Пасечник от ЛНР. В своих указах Путин также поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами Российской Федерации.

Решению о готовности признать независимость республик Донбасса предшествовало обострение обстановки в регионе: 18 февраля ЛНР и ДНР объявили об угрозе вторжения с территории Украины, эвакуации женщин, детей и пожилых людей, а на следующий день лидеры обеих республик объявили о всеобщей мобилизации.

Украина и европейские государства решение Москвы раскритиковали и заявили о подготовке «скорого ответа». Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в выходе из минских соглашений и нарушении территориальной целостности его страны. «Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим», — сказал он.

В США сообщили, что «ожидали подобного шага России» и готовы немедленно отреагировать. «Президент [Джо] Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в, из или в так называемых регионах ДНР и ЛНР Украины», — говорилось в сообщении Белого дома.