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Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе c Россией
Депутаты Народного совета Донецкой народной республики на чрезвычайном пленарном заседании весенней сессии, где рассматривается ратифик
Депутаты Народного совета Донецкой народной республики на чрезвычайном пленарном заседании весенней сессии, где рассматривается ратифик

CentralAsia (CA) -  Народный совет ЛНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве c Россией, передает Луганский информационный центр. Решение единогласно поддержали 46 депутатов, участвовавших в заседании.

Ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией и парламент Донецкой народной республики. Решение также единогласно поддержали все 87 депутатов парламента.

В России вопрос о ратификации документов о признании ДНР и ЛНР будет рассмотрен Госдумой и Советом Федерации во вторник, 22 февраля. Ранее комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ, по евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовали ратифицировать договоры о дружбе и сотрудничестве России с республиками.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов уточнял, что Россия, скорее всего, признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал два указа — о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и договоры о дружбе и взаимопомощи. От имени самопровозглашенных в 2014 году республик договоры подписывали их главы — Денис Пушилин от ДНР и Леонид Пасечник от ЛНР. В своих указах Путин также поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами Российской Федерации.

Решению о готовности признать независимость республик Донбасса предшествовало обострение обстановки в регионе: 18 февраля ЛНР и ДНР объявили об угрозе вторжения с территории Украины, эвакуации женщин, детей и пожилых людей, а на следующий день лидеры обеих республик объявили о всеобщей мобилизации.

Украина и европейские государства решение Москвы раскритиковали и заявили о подготовке «скорого ответа». Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в выходе из минских соглашений и нарушении территориальной целостности его страны. «Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим», — сказал он.

В США сообщили, что «ожидали подобного шага России» и готовы немедленно отреагировать. «Президент [Джо] Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в, из или в так называемых регионах ДНР и ЛНР Украины», — говорилось в сообщении Белого дома.

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