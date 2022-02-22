Казахстан договорился с Таджикистаном о поставке поливной воды

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CentralAsia (KZ) - Казахстан договорился с Таджикистаном о дополнительных попусках воды из водохранилища «Бахри Точик» в вегетационный период.

Заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джамшед Шоимзода провел встречу с вице-министром экологии Казахстана Сериком Кожаниязовым в ходе его рабочей поездки в Душанбе.

Стороны обсудили складывающуюся водохозяйственную ситуацию в бассейне реки Сырдарья, провели переговоры по согласованию режима работы водохранилища «Бахри Точик» в межвегетационный период 2021-2022 годов, и вегетационный период 2022 года.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

«Казахстанской стороной достигнуты договоренности, что в вегетационный период 2022 года, как в прошлом году, будут осуществлены дополнительные попуски воды из водохранилища «Бахри Точик», что позволит улучшить обеспечение фермеров Туркестанской и Кызылординской областей поливной водой в условиях маловодия», - говорится в сообщении данного ведомства.

Лимит водозабора Таджикистана из реки Сырдарья с 2015 года в вегетационный период (в апреле-сентябре) ежегодно устанавливается в 1 млрд 910 млн кубических метров. Однако фактически республика каждый год недобирает свою долю. Так, в весенне-летний период 2020 года Таджикистан забрал из Сырдарьи 1 млрд 450 млн кубометров воды, что на 460 млн кубометров или 24% меньше положенного.

Между тем, по сообщению «КазахЗерно.kz», в нынешнем году земледельцы Кызылординской области могут пострадать от дефицита поливной воды. Так как вода идет из трансграничной Сырдарьи, а Кызылординская область находится в самом ее низовье, фермеры используют воду, которая остается после того, как ее используют дехкане Туркестанской области, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Неутешителен прогноз и в этом сезоне – воды снова не хватит всем, поэтому площади под рис снова будут сокращены. В 2021 году площади под рис сократились на 7 тысяч гектаров, сколько сократят в этом сезоне – пока неизвестно.

Справка:

Водохранилище «Бахри Точик» (Кайраккумское водохранилище) образовано плотиной Кайраккумской ГЭС на реке Сырдарья.

По состоянию на 31 января, по данным «Казгидромет», уровень воды в водохранилище составлял 3,4 млрд кубометров. В 2021 году уровень воды составлял 3 млрд 478 млн кубометров.

Из гидрологического прогноза «Казгидромет» от 1 февраля 2022 года:

«90% объема стока трансграничной реки Сырдарья формируется на территории сопредельных государств (Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана).

Речной сток реки Сырдарья регулируется режимами работы следующих водохранилищ:

• Токтогульского (объемом 19,5 км³);

• Андижанского (объем 1,9 км³);

• Кайраккумского (объем 3,4 км³);

• Шардаринского (объем 5,2 км³);

• Коксарайского (объем 3 км³) водохранилищ.

Общий объем накопления водных ресурсов в вышеуказанных водохранилищах может составлять 33 км³».

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