Космический аппарат запечатлел крупнейшее извержение на поверхности Солнца

Фото: ESA

CentralAsia (CA) - Солнечный орбитальный аппарат Европейского космического агентства (ESA) запечатлел самое большое извержение на Солнце. Об этом сообщает Daily Mail.

Последнее извержение произошло 15 февраля и было снято на камеру солнечным орбитальным аппаратом Full Sun Imager от Extreme Ultraviolet Imager (EUI). По данным ESA, это самое большое извержение, когда-либо наблюдавшееся на одном изображении с полным солнечным диском.

Другие космические телескопы, такие как ESA и спутник SOHO NASA, часто видят солнечную активность, подобную этой, либо слишком близко к Солнцу, либо далеко, что блокирует блики солнечного диска, и не могут показать детальные изображения самой короны. Вот почему данное извержение, наблюдаемое солнечным орбитальным аппаратом, является крупнейшим событием такого рода, которое можно запечатлеть в одном поле зрения вместе с солнечным диском.

Солнечные извержения, или протуберанцы, представляют собой большие структуры запутанных линий магнитного поля, которые удерживают плотные концентрации солнечной плазмы над поверхностью Солнца, иногда принимая форму дугообразных петель. Они часто связаны с выбросами корональной массы, которые, если они направлены на Землю, могут нанести ущерб нашей технологии.

Ученые заявили, что, хотя это извержение не направило смертоносных частиц к Земле, это напоминание о непредсказуемой природе Солнца и важности понимания и мониторинга его поведения. Они надеются, что с лучшими представлениями о подобных извержениях мы сможем лучше защитить Землю от сильных вспышек Солнца.