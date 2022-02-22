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Президент Узбекистана подписал документ о снижении пошлин на новые импортные автомобили

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 21 февраля подписал постановление о снижении таможенных пошлин на новые автомобили, ввозимые из-за рубежа.

В соответствии с документом ставки таможенных пошлин на ввоз легковых автомобилей будут снижены в два этапа.

Как сообщает издание «Народное слово», с момента подписания документа до 1 января 2023 года пошлины будут снижены в два и более раза. При этом размер дополнительного коэффициента на мощность двигателя автомобиля также будет снижен.

На втором этапе – с 1 января 2023 года – снизятся дополнительные коэффициенты, при этом ставка таможенной пошлины останется на уровне 15 процентов.

Новый порядок будет применяться только к новым автомобилям не старше 1 года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана с момента выпуска.

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