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Глава МИД Узбекистана и спецпредставитель ЕС по Центральной Азии обсудили урегулирование кризиса в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 22 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалу и специального посланника ЕС по Афганистану Томаса Никлассона, прибывших с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы отношений между Узбекистаном и Евросоюзом на афганском направлении, МИДа.

Особое внимание было уделено организационным аспектам и повестке дня консультативной встречи спецпредставителей ЕС и стран Центральной Азии по Афганистану, которая состоится 23 февраля текущего года в Ташкенте.

Подчеркивалась важность выработки консолидированной позиции международного сообщества по урегулированию афганского кризиса.

Представители ЕС выразили поддержку инициативе Узбекистана по созданию в г.Термезе международного хаба для координации поставок гуманитарной помощи в Афганистан.

Рассмотрены предложения по графику предстоящих двусторонних и межрегиональных мероприятий на различных уровнях.

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