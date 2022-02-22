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Первый международный полумарафон ШОС пройдет в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  В рамках председательства Узбекистана в Шанхайской Организации Сотрудничества намечено проведение в городе Ташкенте первого международного полумарафона ШОС, сообщило информагентство УзА.

В целях обеспечении реализации поставленных задач президентом Узбекистана, принято решение проведение первого международного полумарафона ШОС в рамках IV международного марафона «Навруз», который состоится 27 марта, говорится в сообщении.

В собрании рабочей группы по организации и проведению данной международной спортивной мероприятии с участием ответственных работники всех соответствующих министерств и ведомств, подробно рассмотрены вопросы, связанные с организацией полумарафона на высоком уровне.

В соответствии с постановлением президента Мирзиёева о мерах по эффективной реализации председательства Республики Узбекистан в ШОС в 2021-2022 годах, был утвержден график более 80 мероприятий разного уровня.

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