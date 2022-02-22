Германия решила приостановить сертификацию «Северного потока — 2»

CentralAsia (CA) - Правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта «Северный поток - 2» после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, передает Reuters.

«Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается «Северного потока - 2». Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности. Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить», - сказал Шольц.

По его словам, без этой сертификации «Северный поток - 2» не может быть запущен.

Признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушает международное право и не останется без последствий, заявил Шольц. Глава кабмина ФРГ сказал, что «решение президента [РФ Владимира Путина] о признании так называемых республик представляет собой серьезное нарушение норм международного права» и Устава ООН. По его словам, «эти действия не останутся без последствий».

Реакция на признание Россией ДНР и ЛНР будет целенаправленной и сплоченной, действия Москвы не останутся без последствий, отметил он.

При этом Германия продолжает считать важным «нормандский формат», продолжит его использовать вместе с Францией.

Санкции против России Германия примет в течение дня, уточнил Шольц. «В ЕС мы обсудили первый пакет санкций и в течение дня примем по нему совместное решение», — сказал он.

Газопровод состоит из двух ниток труб длиной порядка 1200 км. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока-2» — 55 млрд куб. м газа в год. Предварительное решение о начале строительства газопровода при участии международного консорциума, в который входят ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall, было принято в 2012 году. Прокладка самой трубы в Балтике началась в 2018 году. Постройку планировалось завершить в конце 2019 года, но введенные тогда в декабре санкции США помешали это сделать.

На настоящий момент «Северный поток-2» технически достроен, о том, что строительство, несмотря на все санкции, завершено, «Газпром» объявил в сентябре 2021 года. После этого начался процесс сертификации проекта — для запуска его должны одобрить регулирующие органы Германии.