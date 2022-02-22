Госдума ратифицировала договоры с ЛНР и ДНР

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CentralAsia (CA) - Во вторник, 22 февраля, депутаты Госдумы проголосовали за ратификацию соглашений, подписанных в понедельник, 21 февраля президентом Владимиром Путиным и главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником после признания их суверенитета. Парламентарии единогласно поддержали это решение («за» проголосовали 400 депутатов), передает РБК.

Ранее сегодня договор ратифицировали парламенты ДНР и ЛНР. В тот же день договор будет рассмотрен Советом Федерации, если сенаторы его поддержат - он поступит на подпись к президенту.

Также депутаты единогласно поддержали поправку, согласно которой документ должен вступить в силу с момента публикации. Это нужно, по словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, чтобы документ как можно скорее вступил в силу. Он допустил, что это может произойти уже 22 февраля.

Законопроект в нижней палате презентовал замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

Что предполагают договоры

Россия, ДНР и ЛНР, согласно документам, обязуются взаимодействовать в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности сторон, оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную, совместно принимать меры для устранения угрозы миру, на противодействия актам агрессии против них «со стороны любого государства или группы государств», осуществлять охрану госграниц ДНР и ЛНР совместными усилиями, заключить отдельные соглашения о военном сотрудничестве и о госграницах между Россией с ДНР и ЛНР,

Не участвовать в каких-либо блоках или союзах, направленных против любой из сторон, принимать меры для свободного въезда граждан; объединять энергетические и транспортные системы и осуществлять «взаимоувязывание систем связи и телекоммуникаций».

Также Россия будет принимать меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР, платежным средством будет рубль. Договоры заключаются на 10 лет.

Ранее за ратификацию договоров выступили профильные комитеты Госдумы — комитет по международным делам и комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Это решение было принято на совместном заседании комитетов утром во вторник, 22 февраля.

Накануне Володин в выступлении на заседании Совета безопасности России заявил, что признание ЛНР и ДНР Россией - это «единственный выход». По его мнению, это решение должно «остановить бойню» и гибель проживающих в Донбассе россиян, а также предотвратить гуманитарную катастрофу. Представители фракций «Единая Россия» и КПРФ поддержали решение президента Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР, сообщили главы думских фракций Владимир Васильев и Геннадий Зюганов.

Документы в Госдуму были внесены после того, как Путин поддержал признание ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств.

После выступления Путина ЕС, НАТО и США раскритиковали решение Москвы. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, так как это противоречит минским соглашениям и усилит напряженность в регионе. Комментируя это, представитель российского МИД Мария Захарова назвала реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР предсказуемой.

ЛНР и ДНР объявили о своей независимости весной 2014 года, когда на территориях этих областей начался вооруженный конфликт. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако не признала ДНР и ЛНР юридически.