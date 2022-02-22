Глава попечительского совета Фонда СМИ К.Алламжонов в обход таможне завез в Узбекистан золото и бриллианты на $4,2 млн, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Председатель попечительского совета Общественного фонда развития и поддержки национальных масс-медиа Комил Алламжонов завез для личных нужд ювелирные украшения в обход таможне Узбекистана. Об этом сообщает издание UzMetronom.

По данным издания, 17 февраля в Ташкент прибыл аэрофлотовский самолет, следовавший рейсом SU1974 из Москвы.

По сообщению информационного ресурса, 47-летняя Джульетта Гурман — дизайнер, как она себя позиционировала, завезла с собой золото и бриллианты стоимостью $4 млн 200 тыс., которые она вывезла через аэропорт Шереметьево.

Узбекистанские таможенники попросили ее предъявить свой багаж. Женщина набрала номер телефона влиятельной персоны, и «вскоре в аэропорту появился местный Ромео — председатель попечительского совета Фонда СМИ Комил Алламжонов», отмечает издание.

Женщина «выдала в его адрес набор нецензурной брани на таджикском языке, смысл которого сводился к тому, что она не собирается брать на себя решение вопроса ввоза драгоценностей на границе с Узбекистаном». Проблему решил Алламжонов. По данным издания, «он незамедлительно собрал аэропортовское начальство, популярно объяснил, что золото и бриллианты привезены не для продажи, а для дарения. Надо полагать, подарки безымянным женщинам к 8 Марта». После чего попечитель фонда собрал драгоценности и уехал.

Издание задается вопросами:

- кому предназначены золото и бриллианты на 4 миллиона 200 тысяч долларов?

- какие юридические нормы позволили беспрепятственно ввезти их в Узбекистан?

Комил Алламжонов с декабря 2017 года по октябрь 2018 года работал пресс-секретарем президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, с января 2020 года работает председателем Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.