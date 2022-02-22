Первый в Центральной Азии офис Глобального института зелёного роста открылся в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Официальное открытие представительства Глобального института зелёного роста (GGGI) в Узбекистане состоялось в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды 22 февраля, сообщили в пресс-службе Госкомэкологии.

Страновой офис GGGI в Узбекистане является первым представительством института среди стран СНГ, в частности в Центральной Азии, отмечается в сообщении.

Глобальный институт зелёного роста — международная межправительственная организация со штаб-квартирой в Сеуле (Южная Корея). Организация была создана 20 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в рамках Конференции ООН по устойчивому развитию.

Цель организации — способствовать устойчивому экономическому росту за счёт развития зелёной экономики в странах, которые развиваются в условиях изменения климата и выбрали рыночную экономику.

В настоящее время институт реализует 54 проекта более чем в 30 странах мира. Президентом ассамблеи и председателем совета института является бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Мероприятие началось с его видеообращения.

В 2022 году Госкомэкологии и Глобальный институт зелёного роста запустили совместный проект, направленный на финансирование зелёного восстановления Приаралья с целью преодоления негативных последствий рецессии Аральского моря. Общая стоимость проекта составляет 5,65 млн долларов.

В ходе мероприятия между Глобальным институтом зелёного роста и Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области зелёного роста и изменения климата, актуальных для бассейна Аральского моря.