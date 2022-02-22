В Узбекистане девушка пыталась спрыгнуть с 7-го этажа (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 18:38, 22 февраля 2022
- Просмотров: 162
CentralAsia (UZ) - В Бухаре 16-летняя девушка пыталась покончить с собой, спрыгнув с седьмого этажа жилого дома, сообщает Bukhara news.
Инцидент произошел 22 февраля в пятом микрорайоне города. Девушка забралась на крышу дома и начала карабкаться по металлическим конструкциям.
Сотрудникам ОВД удалось предотвратить прыжок и задержать девушку.
«Мне сообщили, что она хочет сброситься с седьмого этажа своего дома. Локация находилась в 700 метрах от нашего служебного помещения. Мы прибыли на место через три минуты», — сказал районный инспектор по профилактике Джахонгир Хайдаров.
По словам девушки, причиной такого поступка стал семейный конфликт.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.