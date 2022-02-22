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По делу о беспорядках в Казахстане арестованы граждане Узбекистана, России и Кыргызстана
Алматы шаары
Алматы шаары

CentralAsia (UZ) -  Граждане Узбекистана, России и Кыргызстана арестованы по делу о беспорядках в Казахстане, сообщила уполномоченный по правам человека РК Эльвира Азимова.

«В числе арестованных в связи с массовыми беспорядками в настоящее время находится 18 иностранных граждан. Из них 14 граждан Узбекистана, двое – из России и двое граждан Кыргызстана», - сказала Азимова во вторник в эфире телеканала «Хабар».

Она заверила, что аппарат омбудсмена продолжит мониторинг закрытых учреждений и обращений граждан «вплоть до наблюдений за судебными разбирательствами».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что намерен публично раскрыть итоги расследования январских беспорядков, назвав события «спланированной террористической атакой». Глава республики расскажет о них в своем послании в марте.

Протесты в Казахстане начались 2 января этого года после резкого повышения цен на сжиженный газ, произошедшего 1 января 2022 года в связи с переходом на рыночный механизм ценообразования. Протесты начались в газодобывающем городе Жанаозене на западе Казахстана, но 3—4 января перекинулись на Алма-Ату и другие города страны. Участники протестов перешли от экономических требований к политическим, включавшим отставку правительства и уход из политики первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

4—5 января в Алма-Ате протесты перешли в массовые беспорядки, в том числе поджоги правительственных зданий и мародёрство, а власти потеряли контроль над городом; были сожжены бывшая резиденция президента и акимат (мэрия), протестующие захватили аэропорт Алматы.

По официальным данным, в январских беспорядках погибло до 225 человек.

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