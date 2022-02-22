В Узбекистане распродали билеты на несуществующий рейс в Москву

CentralAsia (UZ) - Более сотни людей скопилось в аэропорту Карши, которым продали билеты на несуществующий рейс в Москву, сообщили местные СМИ.

Как сообщается, в международный аэропорт «Карши» 22 февраля текущего года с раннего утра начали прибывать пассажиры с намерением улететь рейсом российской авиакомпании Red Wings по маршруту Карши – Москва (аэропорт «Домодедово»).

К 08.00 по местному времени в аэропорту скопилось порядка 150 человек.

Однако в аэропорту Карши данного рейса не оказалось в расписании. Рейс WZ-4492 сегодня должен улетать из аэропорта Навои в 15:00. При этом в купленных на онлайн-сервисах Easy Booking и Atlas Avia tour билетах, город вылета значится Карши, а время вылета – 08.00.

В аэропорту Карши пояснили, что некоторые авиакассы таким образом компенсируют недобор пассажиров в одном городе, за счет продажи в другом, намеренно дезинформируя пассажиров о городе вылета. Но при этом реализаторы обязаны организовать трансфер. В данном случае трансфер из Карши в Навои организован не был. Пассажиры были вынуждены добираться до соседнего города за свой счет на частных такси.

Как сообщили в аэропорту Навои, пассажиры рейса WZ-4492 начинают прибывать в терминал. Регистрация на рейс началась в 12:00 по местному времени.

АО Uzbekistan Airports опровергло, что имеет отношение к продаже авиабилетов.