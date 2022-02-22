В четырех регионах Узбекистана объявлена угроза схода селей

CentralAsia (UZ) - Узгидромет распространил экстренное сообщение и предупредил о возможном сходе селей из-за обильных дождей.

По данным синоптиков, 23-24 февраля в предгорных и горных районах Кашкадарьинской, Джизакской, Сурхандарьинской и Самаркандской областях из-за обильных дождей возможен сход селей.

Селевая опасность объявлена в следующих районах:

- В Яккабагском, Дехканабадском, Чиракчинском, Китабском, Шахрисабзском, Камашинском, Гузарском и Касанском районах Кашкадарьинской области;

- в Зааминском, Бахмальском, Галляаральском, Шараф-Рашидовском, Фаришском, Янгиабадском, Зафарабадском районах Джизакской области;

- В Сарыасийском, Узунском, Алтынсайском, Денауском, Байсунском, Шерабадском, Шурчинском, Кумкурганском районах Сурхандарьинской области.

- В Ургутском, Самаркандском, Булунгурском, Нурабадском, Кошрабатском и Каттакурганском районах Самаркандской области.

Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, а также водителей, въезжающих в горные районы, призвали соблюдать меры предосторожности.