В четырех регионах Узбекистана объявлена угроза схода селей

- Узбекистан, происшествия
- 20:30, 22 февраля 2022
- Просмотров: 202
CentralAsia (UZ) - Узгидромет распространил экстренное сообщение и предупредил о возможном сходе селей из-за обильных дождей.
По данным синоптиков, 23-24 февраля в предгорных и горных районах Кашкадарьинской, Джизакской, Сурхандарьинской и Самаркандской областях из-за обильных дождей возможен сход селей.
Селевая опасность объявлена в следующих районах:
- В Яккабагском, Дехканабадском, Чиракчинском, Китабском, Шахрисабзском, Камашинском, Гузарском и Касанском районах Кашкадарьинской области;
- в Зааминском, Бахмальском, Галляаральском, Шараф-Рашидовском, Фаришском, Янгиабадском, Зафарабадском районах Джизакской области;
- В Сарыасийском, Узунском, Алтынсайском, Денауском, Байсунском, Шерабадском, Шурчинском, Кумкурганском районах Сурхандарьинской области.
- В Ургутском, Самаркандском, Булунгурском, Нурабадском, Кошрабатском и Каттакурганском районах Самаркандской области.
Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, а также водителей, въезжающих в горные районы, призвали соблюдать меры предосторожности.