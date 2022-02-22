Российский флаг на линии фронта в Донбассе резко поднимет ставки в случае обострения, - глава Московского центра Карнеги

CentralAsia (KZ) - Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин в интервью «Ъ» рассказал о последствиях признания ДНР и ЛНР.

Признание Россией Донецкой и Луганской республик и отправка в Донбасс российских регулярных войск подводят черту под трехмесячной военно-дипломатической операцией, задуманной президентом Владимиром Путиным для того, чтобы при помощи демонстрации силы и решимости ее применения заставить США и их союзников дать Москве «гарантии безопасности», а также принудить Киев к выполнению Минских договоренностей.

Результат: Запад проявил готовность договариваться по ряду важных военно-технических аспектов евробезопасности, но абсолютно отвергает требования по нерасширению НАТО и отказывается давить на Украину, чтобы она начала выполнять Минские соглашения. Вывод, который сделал Владимир Путин, заключается, видимо, в том, что гарантии собственной безопасности не просят у оппонентов, но создают сами, а шансы реализации Минска равны нулю.

Самые ближайшие последствия сделанного шага очевидны. Российский флаг на линии фронта в Донбассе резко поднимет ставки в случае обострения ситуации. Он может обеспечить относительное спокойствие в регионе, но он же сделает войну с Украиной гораздо более реальной в случае обострения, причем уже в самом скором времени.

Позиция США и стран Запада по отношению к России еще больше консолидируется и ужесточится. Украина получит больше оружия, страны НАТО в Восточной Европе — больше войск.

Санкции, пока что не самые страшные, будут продолжаться и расширяться, а российско-американский саммит, который пытался созвать президент Франции, вряд ли состоится.

Более отдаленные последствия гораздо масштабней. Содержание и тон обращения президента Путина свидетельствуют, что глава Российского государства считает Украину несостоявшимся государством, искусственно созданным большевиками во многом за счет собственно русских областей. Помимо этого президент заявил, что после 2014 года у власти в Киеве находится марионеточный и по сути преступный режим, и пообещал покарать виновных в преступлениях. Эти позиции не новы, но жанр обращения к нации заставляет рассматривать их как гораздо более серьезные, чем даже пассажи из июньской статьи Владимира Путина о единстве русских и украинцев.

Наконец, признание Россией ДНР и ЛНР ставит вопрос о границах этих республик, поскольку значительная часть обеих областей находится под контролем Украины.

Возможны различные сценарии дальнейшего развития событий. Один — завершение нынешнего кризиса на высокой ноте, хотя и без достижения заявленных целей, но и не путем унизительно отступления. В результате произойдет стабилизация обстановки на линии фронта в Донбассе, почти четырехмиллионное население которого будет избавлено наконец от обстрелов со стороны Украины.

В этих условиях диалог с США о стратегической стабильности, скорее всего, продолжится, а если ситуация более или менее стабилизируется на новом уровне напряженности, то через какое-то время даже могут начаться консультации по отдельным аспектам евробезопасности.

Другой сценарий — более тревожный. Признание республик может стать точкой перехода текущего кризиса в следующую фазу. Если обстрелы в Донбассе вопреки надеждам не прекратятся, то российские вооруженные силы, вероятно, будут отвечать не только обстрелами, но и военными действиями в полном масштабе. Речь при этом пойдет не только о продвижении до административных границ двух областей, но о настоящей войне России с Украиной.

Этот сценарий приведет к коренному изменению геополитической ситуации на востоке Европы и совершенно новому, даже по сравнению с конфронтацией последних лет, качеству отношений с США и Европейским союзом.

Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги.

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