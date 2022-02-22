Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в Донбасс

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CentralAsia (CA) - Совет Федерации дал согласие президенту России Владимиру Путину на использование Вооруженных сил страны за рубежом после соответствующего обращения главы государства. Данное решение было принято во вторник, 22 февраля, на пленарном заседании, пишет «Лента.Ру».

Согласно тексту постановления, разрешение ввести войска в Донбасс вступает в силу с момента его подписания спикером Валентиной Матвиенко.

Накануне Путин признал независимость республик ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами. Принять такое решение посоветовали главе государства члены Совета безопасности России в полном составе.

Заседание Совбеза состоялось после того, как 21 февраля руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой признать суверенитет республик.

15 февраля депутаты Государственной Думы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к главе государства с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Госдума и Совет Федерации одобрили договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР

Во вторник, 22 февраля, сначала Государственная Дума, а затем и Совет Федерации одобрили на своих пленарных заседаниях соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, заключенные накануне, 21 февраля, Владимиром Путиным и главами государств Донбасса.

Обе палаты Федерального Собрания проголосовали за данное решение единогласно.

Западные страны заявили о нарушении Россией Минских соглашений

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что Москва подрывает усилия по мирному урегулированию в регионе.

Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон осудили решение России. Помимо этого, Шольц заявил об остановке сертификации «Северного потока-2», а Байден запретил гражданам США инвестировать и финансировать республики Донбасса, а также торговать с ними. Также он пригрозил санкциями любым участникам экономической деятельности в регионе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал признание независимости республик Донбасса нарушением суверенитета Украины. МИД Германии призвал Россию отменить данное решение. В Италии и Австрии назвали решение Москвы нарушением Минских соглашений. Президент Молдовы Майя Санду осудила решение российского президента, а грузинский лидер Саломе Зурабишвили назвала его повторением 2008 года.

Признание Россией ДНР и ЛНР осудил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отметив, что тем самым Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины.