80% монгольских домохозяйств имеют доступ в Интернет, а 84,7% граждан имеют смартфоны

CentralAsia (MNG) - Министерство цифрого развития и связи в сотрудничестве с Национальным статистическим управлением представляет «Обследование использования информации о домашнем хозяйстве и личной информации, связи и технологий».
Это первое национальное выборочное исследование, проведенное в соответствии с рекомендациями Международного союза электросвязи. Это исследование важно для отражения данных Монголии в реалистичных оценках показателей устойчивого развития ООН, для предоставления базовых исследований и статистических данных, необходимых для дальнейшей разработки политики развития сектора, для реализации стратегически важных проектов и программ, а также для оценки текущего состояния коммуникационных и информационных технологий.
С внедрением высокоскоростного интернета в 335 сомонах и населенных пунктах Монголии 80% всех домохозяйств пользуются интернетом.
Кроме того, с каждым годом увеличивается количество пользователей мобильных телефонов, и к 2021 году мобильными телефонами пользовались 97,6% всего населения, из них 84,7% — смартфонами. Исследование показывает, что это важно для быстрого, открытого и доступного предоставления государственных услуг онлайн.
Опрос показал, что все домохозяйства в Монголии:
- 97,9% имеют мобильный телефон
- 97,3 процента имеют телевизор
- 80,0 процентов имеют интернет
- 8,1 процента владеют радио
- 9,0% имеют стационарные телефоны
- 33,3% имеют компьютер.