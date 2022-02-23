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80% монгольских домохозяйств имеют доступ в Интернет, а 84,7% граждан имеют смартфоны
// Б. Томми

CentralAsia (MNG) -  Министерство цифрого развития и связи в сотрудничестве с Национальным статистическим управлением представляет «Обследование использования информации о домашнем хозяйстве и личной информации, связи и технологий».

Это первое национальное выборочное исследование, проведенное в соответствии с рекомендациями Международного союза электросвязи. Это исследование важно для отражения данных Монголии в реалистичных оценках показателей устойчивого развития ООН, для предоставления базовых исследований и статистических данных, необходимых для дальнейшей разработки политики развития сектора, для реализации стратегически важных проектов и программ, а также для оценки текущего состояния коммуникационных и информационных технологий.

С внедрением высокоскоростного интернета в 335 сомонах и населенных пунктах Монголии 80% всех домохозяйств пользуются интернетом.

Кроме того, с каждым годом увеличивается количество пользователей мобильных телефонов, и к 2021 году мобильными телефонами пользовались 97,6% всего населения, из них 84,7% — смартфонами. Исследование показывает, что это важно для быстрого, открытого и доступного предоставления государственных услуг онлайн.

Опрос показал, что все домохозяйства в Монголии:

  • 97,9% имеют мобильный телефон
  • 97,3 процента имеют телевизор
  • 80,0 процентов имеют интернет
  • 8,1 процента владеют радио
  • 9,0% имеют стационарные телефоны
  • 33,3% имеют компьютер.
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